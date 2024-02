Milan, niente botto finale: delusione Pioli | Il grande affare si spegne sul nascere

Il club rossonero è stato ad un passo da un grandissimo colpo proprio nei minuti finali della sessione invernale di gennaio, ma non ha chiuso la trattativa per la disperazione del tecnico emiliano, che già pregustava il calciatore in campo con la sua squadra.

La finestra di calciomercato invernale si è ormai conclusa. Tra le squadre italiane che si sono rinforzate maggiormente c’è il Milan, che dopo una prima metà di stagione ben al di sotto delle aspettative era decisa a regalare nuova linfa a Stefano Pioli per evitare di rendere del tutto fallimentare questa annata.

Il Diavolo infatti pare ormai fuori dalla lotta scudetto, visto che Juventus e Inter sembrano viaggiare ad un altro passo, così come è uscito dalla Coppa Italia ai quarti di finale. Sulla stessa lunghezza d’onda l’esperienza europea in Champions League, dove i rossoneri si sono classificati al terzo posto nel girone e sono stati eliminati, retrocedendo dunque in Europa League (competizione in cui si vorrà ben figurare).

Come detto dunque la società ha deciso di sparare alcuni colpi in entrata, ma a questi nelle ultimissime ore di mercato sembrava potersene aggiungere un altro di grande livello. L’affare che aveva visto coinvolti i sette volte campioni d’Europa però si è stoppato sul nascere, facendo così svanire le speranze di Pioli e di tutti i tifosi di accogliere un altro grande nome a Milanello.

Niente da fare per il mister

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista della Lazio Daichi Kamada è stato proposto ai rossoneri in questa finestra di mercato invernale conclusasi da poco. Il giapponese avrebbe potuto far molto comodo a Stefano Pioli nei suoi schemi, soprattutto se utilizzato a sostegno della punta.

La società milanese però non si è detta interessata, non cogliendo dunque l’occasione. Le trattative infatti sembra che non siano proprio cominciate.

Kamada fuori dai piani laziali?

Se questa indiscrezione si rivelasse vera, vorrebbe dire che il calciatore nipponico non rientra più nei piani del club biancoceleste. Dopo un buon inizio di campionato infatti le sue performance sono calate, tanto che ha perso il posto da titolare.

Dopo essere stato a lungo al centro delle voci di mercato nella scorsa estate, dove diversi club erano sulle sue tracce, Kamada ora sembra un vero e proprio esubero. A giugno dunque, quando il contratto sarà scaduto, e non rinnovato chiaramente dalla Lazio, dovrà cercarsi un’altra sistemazione.