Il tecnico del Marsala, Terranova, ha parlato a proposito della retrocessione d’ufficio proposta dalla LND dopo la cristallizzazione delle classifiche. Ecco le sue parole riportate da “Tuttoseried.com”: «Non sono assolutamente d’accordo – ammette l’ex tecnico del Gela – con le proposte fatte dal Consiglio Direttivo della Lega di Serie D. Non è giusto prospettare la retrocessione delle ultime quattro squadre della classifica definita al momento della sospensione del campionato. Mancavano ancora otto partite e tutto era ancora possibile, la classifica poteva essere ancora stravolta. Sappiamo benissimo che il calendario condiziona il cammino di ciascuna squadra. Il Marsala doveva disputare numerosi scontri diretti, e per di più fra le mura amiche, con le squadre impelagate nella lotta per la retrocessione. Nessuno è in grado di sapere quali risultati avrebbero sortito questi incontri ai fini della classifica. Non trovo assolutamente corretta la proposta di retrocedere d’ufficio le ultime quattro squadre perché in questo modo viene preclusa la possibilità di salvezza, anche attraverso i play out, delle squadre che stavano effettuando, pur fra immani difficoltà, gli sforzi decisivi per conquistare sul campo la salvezza. Io spero che il Consiglio Federale, nei prossimi giorni, esamini attentamente la situazione e che si renda conto che non si possono mandare all’inferno, sic et sempliciter, le aspettative, i sacrifici e le speranze di tanti dirigenti, dei tecnici e giocatori e dei tifosi che sono stati costretti ad alzare bandiera bianca all’imperversare del Covid-19. Occorre un po’ di buon senso e dare la possibilità a tutti di poter rigiocare in modo equo le proprie carte. I tifosi del Marsala non lo meritavano, il mio pensiero va a loro».