Il ds del Novara, Corrado Urbano, ha parlato ai microfoni di “Notiziariocalcio.com” a proposito della ripresa della Lega Pro. Ecco le sue parole: «Mi auguro che se si decida di fare i play-off e che ci vengano date in maniera rapida le disposizioni per poter iniziare: abbiamo bisogno di preparare la squadra e di poterci presentare con degli atleti che siano performanti. Riprendere di colpo – ha proseguito il dirigente – potrebbe essere pericoloso. Noi come Novara abbiamo lanciato un’idea in FIGC ed in Lega, e cioè di rendere appetibile televisivamente anche la serie C, proponendo la disputa della post-season a Novarello, che può ospitare ben quattro squadre. Ci sono molti altri centri sfruttabili, e ciò potrebbe rendere tutto più interessante».