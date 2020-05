Saverio Di Patti, titolare di due sale cinematografiche a Palermo, ha espresso la propria preoccupazione per la riapertura dei cinema in questa “Fase 2” dell’emergenza Covid. Ecco le sue parole riportate da “Gds.it”: «Il ministro ha detto che possiamo aprire il 15 giugno ma al momento non ci sono le condizioni per aprire. Non si sa quando apriremo. Il cinema non è un semplice esercizio come tanti altri che apre la saracinesca e comincia a vendere. C’è bisogno di programmazione e comunque non si conoscono ancora i protocolli. E da ciò che emerge i protocolli non sono ricevibili». CLICCA QUI PER IL VIDEO.