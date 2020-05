Il primario di Malattie infettive dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dott. Carmelo Iacobello, ha parlato dell’emergenza Covid in Sicilia. Ecco le sue parole riportate da “Lasicilia.it”: «Non lasciamoci prendere dall’euforia, manteniamo i nervi saldi, ma le immagini di un weekend bestiale, con assembramenti e spiagge affollate preoccupano un tantino anche se bisogna ammettere che il Covid non è più lo stesso. Ancora, secondo me – spiega l’infettivologo – è presto per esultare e dire che il coronavirus se n’è andato del tutto. Ancora siamo in un periodo di apertura parziale. Io aspetterei sino all’incirca al 15 giugno quando dovremmo avere una svolta positiva».