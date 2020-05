Giovanni Malagò, ospite a “Che Tempo Che Fa” ha parlato della situazione attuale del calcio italiano: «Recentemente c’è stato un Consiglio Federale, organismo supremo per l’organizzazione dei campionati – ha dichiarato Malagò – e ha preso varie decisioni, legate anche al Decreto Rilancio, demandando alla federazione una serie di responsabilità come quelle sulla giustizia sportiva e sui format dei campionati. La scelta di dare una deroga è stata coraggiosa, e per me anche corretta. Poi si può condividere o meno. La Lega Dilettanti, movimento mostruoso, forte di questa situazione ha già preso una decisione, e si sa esattamente cosa succede. Gli altri sono rimasti a metà del guado».