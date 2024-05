Ternana in C, Distefano: “Questa città meritava un finale diverso”

La Ternana è retrocessa in Serie C, fatale la vittoria del Bari ai playout. Filippo Distefano farà rientro alla Fiorentina ma ha pubblicato un post tramite il suo profilo Instagram dove ha ringraziato i tifosi dell’affetto con cui l’hanno travolto al suo arrivo a Terni:

“È difficile trovare le parole…….

purtroppo non è andata come speravamo, questa città meritava un finale diverso.

Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa e sin dalla prima partita uno di voi, è stato un percorso lungo, pieno di emozioni.

Mi sento di ringraziare tutta la tifoseria che ha sempre mostrato grande affetto per me, è stato un piacere lottare per questi colori.

Ho conosciuto persone fantastiche, ho imparato tanto e grazie a loro sono cresciuto molto. Abbiamo dato tutto per questa maglia ma purtroppo non è bastato

GRAZIE TERNI“