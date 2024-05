Spezia, riflessioni su Macia: la situazione

Il futuro di Eduardo Macia nel ruolo di direttore tecnico dello Spezia è tutt’altro che certo. La retrocessione dalla Serie A alla Serie B e la salvezza arrivata tramite ai playout potrebbero incidere in negativo sul futuro del dirigente spagnolo. Al momento sembra difficile che Macia possa rientrare nei piani della società in vista della prossima stagione, nonostante sia legato da un contratto in scadenza nel 2026. Tutto dipenderà da Robert Platek, proprietario del club, la cui presenza a La Spezia è prevista per i primi di giugno. Qualora si dovesse optare per il divorzio – riporta Calciospezia.it – verrà comunque effettuato il pagamento di quanto accordato all’interno del contratto.

