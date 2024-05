La prossima Serie B: le squadre

Termina la regular season del campionato di Serie A, successivamente al termine del campionato cadetto. Molti verdetti sono arrivati proprio nelle ultime giornate di campionato, ma soprattutto in zona retrocessione i responsi sono stati in bilico fino all’ultimo respiro. Dalla Serie B Parma e Como hanno guadagnato la promozione diretta e si attende l’ultimo verdetto che arriverà nella finale playoff tra Cremonese e Venezia. Dalla A invece alle due retrocesse Salernitana e Sassuolo si è aggiunto l’Empoli. Si attendono i verdetti dei playoff di Serie C.

Di seguito tutte le partecipanti della prossima stagione di Serie A 2024/2025:

Bari

Brescia

Catanzaro

Cittadella

Cosenza

Cesena

Frosinone

Juve Stabia

Modena

Mantova

Palermo

Pisa

Reggiana

Sampdoria

Salernitana

Spezia

Sassuolo

Sudtirol

Venezia (In attesa della finale playoff)

Cremonese (In attesa della finale playoff)