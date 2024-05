Martorelli: «Palermo, troppi alti e bassi. Il cambio dell’allenatore non ha portato miglioramenti»

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di “TMW” esprimendosi in merito a tanti temi, tra questi anche sul Palermo che ha deluso le aspettativa.

Che mercato sarà quello estivo? «Sarà una finestra molto movimentata. A differenza degli altri anni molte squadre devono intervenire per colmare il gap con l’Inter. Prevedo una finestra di tanti trasferimenti che porteranno in diverse squadre facce nuove».

Serie B: su chi punta per la vittoria finale? «Sulla Cremonese. È una squadra esperta con dei valori importanti, ci arriverà con la mentalità giusta. Nella finale la concentrazione sarà totale. E una minima percentuale la do alla Cremonese».

Il Palermo ha deluso le aspettative. «Non ha funzionato dall’inizio, ha avuto degli alti e bassi. Risultati ed espressione di gioco altalenanti. Il cambio dell’allenatore non ha portato miglioramenti significativi e anzi ha peggiorato il rendimento. Giusto che la finale sia Cremonese e Venezia».

Chi andrà su dalla C alla B? «Avellino-Vicenza era una semifinale annunciata. Dall’altra parte c’è la sorpresa Carrarese. Delle quattro la finale anticipata è sicuramente Avellino-Vicenza, chi vince è la candidata per arrivare in Serie B».