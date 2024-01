Ternana, Capozucca: «Ho rifiutato due offerte del Palermo per Diakitè»

Il direttore Sportivo della Ternana, Capozucca, ha parlato alla stampa in occasione della sfida contro il Cittadella, soffermandosi anche sul mercato e su Diakitè.

Ecco le sue parole:

«Ho sentito molte voci su Diakitè, ma non è assolutamente vero che è stato venduto, ho rifiutato due offerte da parte del Palermo, la società non vuole cederlo. Lui oggi si è rifiutato di scendere in campo. Se prenderemo provvedimenti? Non lo so. Ma mi sono stancato, sono stato insultato e infamato da qualche tifoso e da una parte della stampa».