Il Secolo XIX: “Spezia, in arrivo Mateju dal Palermo”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sul calciomercato dello Spezia e riporta la notizia che riguarda Ales Mateju del Palermo. Secondo il quotidiano ligure, infatti, potrebbe trasferirsi in prestito.

Ecco un estratto:

“Il club entro un paio di giorni cercherà di chiudere alcune opportunità, si spera. Mateju, ieri era in panchina in Palermo-Modena; ha perso il posto da titolare dopo più di un’incertezza. I rosanero devono far entrare un difensore, e forse lo liberano in anticipo. Adatto per difesa a tre come terzo di destra, o centrale, la velocità è quella di Muhl, con 115 partite in B e una quarantina in A però; ha lo stesso agente di Tomori, e 15 presenze in nazionale ceca, ultima a novembre 2022”.

All’interno di un altro articolo si analizza la situazione: “D’Angelo qualche messaggio lo lancia: il taglio di Moutinho, l’accantonamento di Antonucci, il pezzo pregiato del mercato estivo, e quello di Moro. Ma oltre non può andare. Ora l’ultimo ingaggio dovrebbe essere Ales Mateju, difensore di 27 anni, che a Palermo si siede da tempo in panchina. Probabilmente l’ennesimo prestito di una visione senza futuro”.