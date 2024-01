TMW: “Benevento, anche il Palermo su Tello”

Come si legge su “TMW” non c0p solo il Catania sulle tracce di Andres Tello.

Il centrocampista centrale, in uscita dal Benevento è in trattativa col Catania, nelle ultime ore è stato sondato con forza anche dal Palermo. I rosanero vorrebbero sfruttare il tentennamento dei rossazzurri, che prima di affondare il colpo e chiudere l’affare vorrebbero sfoltire la rosa proprio in quella zona del campo.

Nelle scorse ore gli etnei avevano trovato un accordo di massima con il calciatore e il suo entourage offrendo al classe 1996 un contratto da due anni e mezzo e un aumento sostanziale dell’ingaggio. Serve però che prima esca almeno uno dei giocatori con l’ingaggio più pesante