Mignani presenta Sudtirol-Palermo: «Niente di grave per Gomes e Ceccaroni»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara di campionato, quella in trasferta contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Gomes e Ceccaroni sono due situazioni chiamiamole infiammatorie, nulla di grave. Abbiamo ancora un giorno da valutare, non vogliamo prenderci rischi per il prosieguo. Abbiamo ancora due giorni per capire. Per me vale quanto una partita decisiva. Dobbiamo mantenere la nostra posizione, ci sono punti in palio veri e poi ci serve per non perdere la concentrazione per le partite secche dei playoff».