Mignani presenta Sudtirol-Palermo: «Mie scelte in base all’avversario, l’attacco di domani…»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara di campionato, quella in trasferta contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Da quello che so io e dai preparatori atletici la partita con l’Ascoli ha registrato i valori più alti a livello fisico di tutto il campionato. Quindi non è un problema fisico, sono state sbagliate delle scelte che non ci hanno permesso di riuscire a fare il 3-1. Quando un allenatore fa le scelte le fa in funzione degli allenamenti settimanali per quanto riguarda condizione e stato di forma del giocatore e per quello che ritiene giusto in funzione dell’avversario, tra fase difensiva e offensiva. Io credo di aver una rosa dove tutti sono a disposizione a giocare dall’inizio, quindi faccio scelte in base alla partita del momento. Diakité ha fatto una buona partita, poi ci siamo abbassati. Lui è molto duttile e può fare tanti ruoli. La coppia d’attacco l’ho cambiata perché sapevo della fisicità dei difensori dell’Ascoli. Oltre al gol Soleri ha fatto un’ottima partita. Poi la gara contro il Suditrol è ancora più diversa quindi con lo staff cercheremo di trovare le soluzioni più giuste».