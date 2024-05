Dobbiamo fare subito ricorso: Formula 1, corsa falsata e denuncia gravissima | Dopo la gara tutti in tribunale

Annuncio clamoroso nel mondo dei motori, con la corsa che adesso rischia di finire al centro di un caso dopo le recenti affermazioni.

Nello scorso fine settimana abbiamo assistito al sesto appuntamento del mondiale di Formula 1, con il Gran Premio di Miami che ha tenuto incollati al televisore diversi appassionati. La gara è stata molto bella ed appassionante, e ha visto il pilota inglese della McLaren Lando Norris vincere la prima gara in carriera nella competizione in questione.

A completare il podio insieme a lui ci sono stati Max Verstappen, che con questo secondo posto allunga ancora il suo vantaggio sulla concorrenza nella classifica piloti, e Charles Leclerc, che sul gradino più basso rende viva la presenza della Ferrari. Tuttavia nel corso del GP statunitense non sono mancate la polemiche le quali potrebbero portare a delle clamorose conseguenze.

Dopo quanto accaduto durante la gara infatti sembra che sta per arrivare un sorprendente ricorso, visto che la gara sarebbe stata falsata. Uno scenario dunque davvero incredibile, che è stato confermato dalle recenti parole rilasciate sul tema.

Affermazioni da non credere che possono cambiare la storia

Continuano a far discutere le varie situazioni dubbie che si sono presentate nel corso del GP di Miami che si è disputato lo scorso weekend. In particolar modo alcuni tifosi sui social stanno insorgendo in maniera importante, lamentandosi di ciò che ha combinato il pilota della Red Bull Sergio Perez e soprattutto della penalità inflitta al ferrarista Carlos Sainz due ore e mezzo dopo la fine della corsa. In particolar modo un supporter del Cavallino Rampante ha scritto il seguente post sul proprio account Twitter.

”Dovete fare ricorso. Perez ha rovinato la gara di Sainz e quasi buttato fuori Verstappen, nessuna penalità. Piastri e diversi altri piloti hanno fatto la stessa cosa di Sainz e nessuna penalità. Ma contate qualcosa o no?”.

Cosa succede adesso?

Di sicuro alcune decisioni prese dalla Federazione, su tutte quelle indicate dal tifoso nel suo tweet, hanno fatto ampiamente discutere, ma al momento pare assai complicato che ci siano conseguenze a riguardo.

Nessuna indiscrezione infatti sta parlando di un possibile ricorso della scuderia di Maranello, e di conseguenza non sembra che ci siano gli estremi per fare comunque qualcosa. Si tratta di errori che sono molto importanti, ma che difficilmente portano ad esiti del genere.