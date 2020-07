Entro il 5 agosto, deadline per l’iscrizione, il Teramo, prossimo avversario del Palermo nel Girone C di Lega Pro, dovrà anche trovare una soluzione alla trattativa per il taglio degli stipendi ai calciatori della prima squadra che percepiscono stipendi oltre i 50mila euro lordi annui. Per questo motivo, come riporta “Il Messaggero”, la dirigenza biancorossa ha fissato una serie d’incontri con i diretti interessati che sembrano tutti orientati ad accettare il taglio di una mensilità.