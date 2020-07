Secondo quanto riporta “Biancorossi.net”, Antonio Di Gaudio, esterno d’attacco accostato nei giorni scorsi al Palermo, sarebbe finito nel mirino del Vicenza, club neopromosso in Serie B. Al momento il ruolo d’esterno d’attacco non sembrerebbe una priorità assoluta per il Vicenza, ma la dirigenza rosanero, qualora realmente interessata, deve tenere d’occhio la concorrenza.

Al momento Di Gaudio, palermitano, con un passato in A con la maglia del Carpi, gioca in prestito nello Spezia, ma è di proprietà dell’Hellas Verona, club col quale la dirigenza rosanero sta trattando anche il ritorno del giovane difensore Peretti.