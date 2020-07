Ieri sono arrivati i verdetti legati alla qualificazione all’Europa League in Serie A, il Milan partirà dai preliminari della competizione europea e quindi scenderà in campo in 17 settembre. Nel caso in cui vincesse raggiungerebbe Roma e Napoli alle fasi a gironi, visto che le due squadre sono teste di serie. Ancora i capitolini e i partenopei possono avere la speranza per la qualificazione in Champions League, nel caso in cui vincessero rispettivamente Champions e Europa League durante questa stagione.