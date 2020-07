Brutto episodio a Ferrara. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com” ignoti hanno esposto una testa di maiale davanti al centro SPAL con annesso uno striscione che recita “Via i porci da Ferrara”. Il gesto, al momento, non sembra riconducibile a gruppi organizzati della Curva Ovest, ma è da attribuire a persone intenzionate a contestare la squadra per le ultime prestazioni e per la retrocessione.