Un caso di Coronavirus a Tusa, in provincia di Messina. E’ questo quanto riportato da “Gds.it”. Il sindaco della città, Luigi Miceli, ha affermato: “Proviene da un ricovero presso una struttura sanitaria regionale – si legge nella nota – ove ha contratto il virus. Si trova in regime di isolamento domiciliare e, dal momento del ricovero, non ha avuto contatti con soggetti residenti o dimoranti nel Comune di Tusa”.