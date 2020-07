La giovane Samanta, attraverso un video pubblicato sui social, denuncia di essere stata aggredita da un calciatore in un locale di Firenze e non di non essere sta soccorsa da nessuno. A riportarlo è “Repubblica.it”. L’uomo di cui parla è Abdou Diakhate, senegalese, ex centrocampista della Fiorentina, poi al Parma e andato in prestito a una squadra belga. Lei ha presentato denuncia alla polizia. Ci sarebbe stato un precedente incontro tra la modella 20enne e l’attuale compagna di Diakhate.

Dal locale smentiscono di non averla soccorsa: “Siamo intervenuti appena ci siamo accorti dell’accaduto – è la versione del titolare del Summer Suite, Luca Sernesi – abbiamo anche chiamato il 118 poi abbiamo saputo che l’ambulanza era già stata avvertita dalle amiche della ragazza. L’aggressore è stato poi scortato non dal personale di sala ma dai suoi amici che lo hanno allontanato”. La giovane è stata operata all’ospedale di Careggi.

In basso, il video che riprende la denuncia della ragazza: