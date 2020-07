Salta la maxi operazione per l’acquisto del Newcastle. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com” il fondo di investimento pubblico gestito dal principe ereditario Mohammed bin Salman si è ritirato dalla trattativa per l’acquisto del club. L’acquisto avrebbe reso i Magpies il club più ricco d’Inghilterra. Il gruppo ha diffuso anche una nota ufficiale per spiegare la situazione:

“Con profondo apprezzamento per la comunità del Newcastle e per il significato della sua squadra di calcio, siamo giunti alla decisione di ritirare il nostro interesse nell’acquisizione del Newcastle United Football Club. Lo facciamo con rammarico, poiché eravamo entusiasti e totalmente impegnati a investire nella grande città di Newcastle e crediamo che avremmo potuto riportare il club nella posizione che la sua storia, la sua tradizione e i suoi fan meritano. Sfortunatamente il prolungamento del processo per via delle circostanze attuali, unito a una situazione di incertezza globale, ha reso il potenziale investimento non più commercialmente percorribile”.