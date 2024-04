Tennis, il campione ha spiazzato tutti: ‘Non mi serve più nessuno’ | Adesso è più solo che mai

Parole sorprendenti quelle arrivate nelle scorse ore da parte del tennista, che hanno lasciato di stucco tutti i suoi tifosi e non solo.

La stagione del tennis sta per entrare nella sua fase calda. Con gli Open di Madrid che sono attualmente in corso, e che termineranno il prossimo 5 maggio, a breve ci sarà l’appuntamento con gli Internazionali di Roma, a cui seguiranno poi diverse altre prestigiose competizioni, tra cui le Olimpiadi.

C’è grande attesa dunque per tutti questi incontri, dove i tennisti saranno protagonisti. Noi italiani ovviamente puntiamo tutto su Jannik Sinner, il giovane altoatesino che si sta rivelando un vero e proprio fuoriclasse, come evidenziato dai grandi risultati ottenuti negli ultimi tempi.

Tuttavia nelle scorse ore sono arrivate le parole del campione che hanno spiazzato tutti. Il tennista infatti ha affermato di non aver bisogno proprio di nessuno, mettendo in evidenza la sua enorme solitudine. Le sue parole dunque fanno molto riflettere i suoi tifosi e tutti gli appassionati di questo sport, che adesso non sanno cosa aspettarsi dal futuro.

Un annuncio che lascia tutti a bocca aperta

Durante le scorse settimane Novak Djokovic ha detto addio al suo ormai ex allenatore Goran Ivanisevic dopo diverso tempo. Di conseguenza fin dal primo istante si sono cominciate a paventare diverse candidature per prendere il suo posto. Nelle ultime ore però è stato proprio il numero 1 della classifica ATP a dare dei chiari segnali sul tema, indicando quasi di non aver bisogno di nessuno nelle vesti di coach.

Durante la sua premiazione come sportivo dell’anno infatti il serbo sulle domande riguardanti proprio il suo prossimo allenatore ha risposto dicendo: ”Non ho fretta di prendere una decisione. Dopo aver avuto team e allenatori diversi, sono in una fase in cui mi permetto di considerare l’opzione di non avere un coach”.

Djokovic prende tempo, ma c’è una pista forte

Nonostante il fuoriclasse stia ancora prendendo tempo riguardo alla decisione di affidarsi ad un nuovo coach, c’è un nome che ad oggi pare essere la principale per quanto riguarda il nuovo allenatore di Novak Djokovic. Si tratta di Nenad Zimonjic.

Il suo connazionale è stato già presente con lui nel box di Monte-Carlo, e allo stesso tempo lo stesso numero uno al mondo ha affermato: ”Mi sono divertito molto con Nenad come mio allenatore nelle ultime tre settimane, quindi stiamo valutando di continuare”.