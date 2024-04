Repubblica: “Il mare affollato. Mondello pronta ai primi tuffi, Sferracavallo pure ma è sos traffico”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’avvio della stagione balneare a Palermo.

L’apertura della stagione balneare a Mondello e nelle aree vicine riflette un misto di aspettative e sfide persistenti per i residenti e le autorità locali. La preparazione dei lidi da parte della Società Italo-Belga indica che la zona è pronta ad accogliere sia palermitani che turisti. Tuttavia, la posticipazione della rivoluzione della nuova piazza di fronte al porticciolo e il persistere di alcuni problemi ambientali come gli scarichi fognari a Sferracavallo mostrano che alcune questioni cruciali non sono ancora state risolte.

Il problema principale sembra essere la gestione dei rifiuti e il traffico, che sono questioni ricorrenti durante la stagione estiva nelle aree costiere. L’assessore alla Mobilità, Maurizio Carta, ha annunciato l’assunzione di trenta nuovi vigili urbani dedicati al controllo del territorio, che dovrebbero aiutare a mitigare questi problemi. Tuttavia, la mancanza di servizi di bus di collegamento con i parcheggi, che erano disponibili solo a partire dal 15 giugno dell’anno scorso, potrebbe complicare ulteriormente la situazione del traffico quest’anno.

Inoltre, il ritardo nel restyling della piazza di Mondello, nonostante i fondi stanziati nel 2019, è una fonte di frustrazione per i residenti locali. Paolo Muratore, rappresentante dell’associazione Mondello Young, esprime un cauto ottimismo, sperando che i lavori possano essere completati nei mesi meno trafficati tra novembre e aprile.

Le preoccupazioni riguardanti la pulizia delle strade e del lungomare sono altrettanto sentite dai residenti, come evidenziato dalle parole di Pippi Salerno, che insiste sul diritto a un ambiente pulito senza dover dipendere dai favori politici. Questo riflette una richiesta più ampia di attenzione e cura costante da parte delle autorità locali per mantenere le aree pubbliche pulite e accoglienti per tutti, residenti e visitatori.

In conclusione, mentre Mondello e le borgate marinare vicine si preparano per la stagione estiva, la comunità locale si trova ad affrontare una serie di sfide che richiedono soluzioni efficaci e tempestive per garantire un’esperienza positiva per tutti coloro che frequentano queste aree balneari.