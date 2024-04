Gds: “Da Palermo a Catania tanti i big che hanno programmato live in Sicilia. Da Gabbani a Zucchero, si apre la stagione dei grandi concerti”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla stagione ricca di concerti in Sicilia.

Francesco Gabbani darà il via alla stagione dei concerti estivi a Palermo con una performance gratuita in piazza a Monreale il 2 maggio. Questo evento fa parte del tour del cantante, che ha scelto di esibirsi in luoghi di rilevanza storica e culturale. La Sicilia si appresta quindi a vivere un’estate ricca di eventi musicali con la presenza di numerosi artisti di spicco.

Dopo Gabbani, il palco vedrà l’esibizione di Michele Zarrillo al Teatro Al Massimo di Palermo il 5 maggio. Zarrillo celebrerà trent’anni dal rilascio del suo celebre brano “Cinque giorni” con uno show che ripercorre i momenti salienti della sua carriera, recentemente arricchita dal riconoscimento di un disco d’oro.

Il 21 maggio, sarà il turno di Cosmo, che si esibirà all’Averna spazio open dei Cantieri Culturali alla Zisa, offrendo al pubblico le sue canzoni pop ed elettroniche, come “L’ultima festa” e “L’abbraccio”. Il suo ultimo singolo porta con sé un sound più acustico e pop rispetto alle sue precedenti produzioni.

A giugno, la musica si sposterà a Messina allo stadio San Filippo, con il rapper Geolier il 15 giugno, seguito da Ultimo il 28 e da Zucchero il 30 giugno.

Il 1° luglio, Noemi si esibirà al Teatro di Verdura di Palermo, accompagnata dall’orchestra jazz siciliana. Noemi, molto amata nel panorama musicale italiano, ha recentemente annunciato il suo ritorno con la canzone “Non ho bisogno di te”, un brano che esplora la sua rinata identità personale e artistica.

Anche Gigi d’Alessio tornerà a Palermo per due serate, il 5 e 6 luglio, al Velodromo. D’Alessio, che aveva riscosso grande successo l’estate precedente con cinque date sold-out, mira a ripetere il successo con le sue canzoni più amate.

Il Volo si esibirà al Velodromo di Palermo il 13 luglio, dopo una tappa a Catania l’11 luglio. Altri artisti che animeranno i Cantieri Culturali alla Zisa includono Salmo il 13 luglio, Calcutta il 25, Coez il 26 e Annalisa, che si esibirà sia a Catania che a Palermo il 26 e 27 luglio rispettivamente.

Quest’estate promette quindi un ricco calendario di eventi musicali che porteranno a Palermo e nelle sue vicinanze un’ampia varietà di generi e stili, garantendo spettacoli per tutti i gusti.