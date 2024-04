Stupro di gruppo al Foro Italico: gli imputati rinunciano al rito abbreviato

Arrivano novità in merito allo stupro avvenuto a Palermo lo scorso luglio. Come riporta Ansa.it, sezione Sicilia, si svolgerà con il rito ordinario il processo ai sei ragazzi palermitani accusati di aver violentato una 19enne al Foro Italico. Gli imputati avevano presentato richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionando l’istanza a una serie di nuove attività tra le quali l’esame in aula della vittima che il gup ha però respinto. La 19enne peraltro è stata sentita dal Gip di Palermo, Clelia Maltese, nel corso di un incidente probatorio, due mesi e mezzo fa. Il giudice ha invece deciso di accogliere la richiesta di disporre una consulenza tecnica sul telefono della ragazza, ma i difensori hanno comunque rinunciato all’abbreviato optando per il dibattimento.

