«Sono davvero deluso dal fatto che il club abbia preso questa decisione. Nonostante la sconfitta di domenica contro Sta Lucia, sento che la squadra è ancora in corsa per la vittoria del campionato in quanto ci sono solo sei punti che ci separano dalla capolista Floriana e dobbiamo ancora giocare contro di loro nelle prossime settimane. Ma devo rispettare la decisione del club e devo andare avanti. Lascio il club con la coscienza pulita perché sento di aver dato tutto per aiutare la squadra a lottare per i propri obiettivi». Queste le parole dell’allenatore palermitano, Giovanni Tedesco, dopo l’esonero dello Gzira United (CLICCA QUI), rilasciate ai microfoni di ” Times of Malta”.