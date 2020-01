Clima di tensione in casa Ascoli, i tifosi bianconeri sono inferociti con la squadra viste le ultime prestazioni. Secondo quanto riporta “Picenotime.it” i supporters bianconeri hanno chiesto e ottenuto un confronto con la squadra. Queste le parole dei tifosi: “Chiediamo rispetto ed è scandaloso che qualcuno sputi addosso a gente che ha speso 300 euro per andare in trasferta. Non vogliamo più vedere prestazioni come quella di Trapani. Se c’è qualcuno che vuole andare via, lo faccia senza problemi”. Situazione a dir poco incandescente.