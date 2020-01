Giovanni Tedesco ha lasciato la squadra maltese del Gzira United, il tecnico palermitano adesso è libero di trovare una nuova panchina. Ad annunciarlo è stata la pagina Facebook della società maltese con una nota, di seguito il comunicato:

“Il Gzira United Football Club e l’allenatore Giovanni Tedesco hanno concordato reciprocamente di separarsi. Il presidente Sharlon Pace desidera ringraziare il signor Tedesco per il suo servizio dedicato negli ultimi sette mesi. Non dimenticheremo mai quella fantastica notte a Spalato e tutto il buon lavoro svolto negli ultimi mesi. Auguriamo a Giovanni la migliori fortune per il suo percorso”.