Giovanni Tedesco, ex centrocampista del Palermo, ha parlato a “Tuttomercatoweb.com” a proposito della possibilità di allenare il club rosanero.

Ecco le sue parole: «Ci penso sempre. È il mio sogno, amo quella maglia. Ho due sogni: allenare Palermo e Perugia. Alla panchina rosanero ci penso tanto, vedo che qualcuno rifiuta e altri non credono nel progetto. Io non farei tutte queste storie, andrei di corsa: ho spirito di appartenenza e voglia. Ma non sono mai stato nei pensieri. Certo, leggere che qualcuno tentenna fa male».