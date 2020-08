L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della partenza dei Ladies Open a Palermo.

Ci sarà un ottimo tabellone con tre top 20 (la croata Petra Martic,15 del mondo, la ceca Marketa Vondrousova e la greca Maria Sakkari) e cinque top 30 (l’estone Kontaveit, la belga Mertens, la croata Camila Vekic, l’ucraina Yastremeska e la russa Alexandrova che chiuderebbe le otto teste di serie a quota 27)

Per quanto riguarda le wildcard, il Country in accordo con la Federtennis, in particolare con Tathiana Garbin, capitano della squadra di Fed Cup, le ha destinate a Sara Errani e a Elisabetta Cocciaretto. «Con la prima – spiega Palm abbiamo un debito infinito di gratitudine, la seconda è una giovane che l’anno scorso, proprio a Palermo, giocò la sua prima partita nel Wta Tour».