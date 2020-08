L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla della situazione legata al vecchio Palermo. Rientrano tra i creditori privilegiati, tre allenatori presenti nel lungo elenco di istanze giunte sul tavolo del giudice.

Si tratta dei tre tecnici avuti a libro paga nella stagione 2018/19. Chi vanta il maggior credito è Stellone, che ha ottenuto l’ammissione per 228.276 euro Piccolo «taglio» anche per Tedino, che aveva richiesto 155.366 euro e ha avuto il via libera per 154.657 euro.

Stessa situazione per Delio Rossi (109.793,21 euro contro i 110 mila richiesti), che per tornare a Palermo aveva firmato un contratto di due mesi.