«Bisogna dar merito a Filippi, non era facile ricompattare squadra e ambiente. Io l’ho sempre detto, il Palermo non aveva una squadra attrezzata per vincere il campionato. Infortuni? Bisogna esser bravi a lavorare nelle difficoltà, nelle assenze. Se sei il Palermo devi ambire a qualcosa di più di un settimo posto, se è andata così ci sono le colpe di qualcuno». Queste le parole di Giovanni Tedesco ai microfoni di “Diretta Stadio” in onda su “7 Gold”.