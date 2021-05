«Bisogna intervenire sull’organico, aggiungendo 3-4 giocatori importanti per la categoria. Poi bisognerà valutare se Filippi è pronto, sicuramente conosce già lo spogliatoio ed è un bene. Alla società questo campionato è servito per capire cosa serve per affrontare un campionato di Serie C, lungo e difficile. Se ti chiami Palermo devi fare una squadra per vincere, altrimenti fai fatica. La gente non vuole essere presa in giro, serve che la società dica le proprie intenzioni». Queste le parole di Giovanni Tedesco ai microfoni di “Diretta Stadio” in onda su “7 Gold”.