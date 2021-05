Un’altra bella notizia per il palermitano Antonino Gallo dopo il rinnovo col Lecce.

Come riporta “Leccezionale.it”, il calciatore giallorosso è stato infatti convocato in Nazionale Under 20 in occasione dello stage d’allenamento che si terrà a Tirrenia dall’1 al 5 giugno e delle gare amichevoli Italia A – Italia Under 20 (Coverciano 05/06) e San Marino A – Italia Under 20 (San Marino 06/06).