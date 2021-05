«Centrocampo del Palermo? Secondo me uno come Luperini lo si limita in un centrocampo a due. E’ un giocatore che attacca la porta, fa gol sul secondo palo. E’ simile a Sonny D’Angelo. Boscaglia? Eravamo tutti felici al suo arrivo. Abbiamo fatto insieme il corso a Coverciano, come allenatore non lo scopro di certo io, ha fatto grandi campionati. Qualcosa purtroppo non è andato per il verso giusto, ma in quel momento la scelta è stata la migliore che potesse esserci». Queste le parole di Giovanni Tedesco ai microfoni di “Diretta Stadio” in onda su “7 Gold”.