«Ho ottenuto alcune importanti vittorie e penso di avere una buona esperienze. Ho fatto 13 o 14 partite in Europa League, non so quanti allenatori emergenti possano dire di aver avuto queste esperienze. Mi sento pronto per una grande opportunità. In questo momento però sto ricevendo tante offerte dall’estero e zero dall’Italia. Il Palermo è un sogno, ma fin quando ci sarà Sagramola non penso che per me ci sia posto in quella società». Queste le parole di Giovanni Tedesco ai microfoni di “Diretta Stadio” in onda su “7 Gold”.