«Io parlo perché amo Palermo e sogno di sedermi su quella panchina un giorno, ma non ho mai chiamato la dirigenza rosanero per propormi. Se Giovanni Tedesco parla così è perché è triste vedere il Palermo al settimo posto, tutto qui. Io nella mia vita mi sono sempre guadagnato tutto. In 5 anni ho speso 100 mila euro di magliette rosanero da regalare alla gente, basta pensare questo. Quando fai questo lavoro la cosa più bella è il rapporto con la gente. Non mi sono mai sentito di dire no alla gente». Queste le parole di Giovanni Tedesco ai microfoni di “Diretta Stadio” in onda su “7 Gold”.