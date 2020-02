Massimo Taibi, DS della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”, soffermandosi sul Palermo. Domenica ha visto il Palermo a Cittanova. Impressione?: «Ottima. I rosanero hanno vinto una gara importante, su un campo difficilissimo: la Cittanovese è forte e ha il terreno di gioco più stretto, penalizza chi gioca in un campo come il “Barbera”. La squadra mi è sembrata forte e ben costruita. I 3 punti sono stati meritati perché il Palermo non si è accontentato neppure quando è rimasto in 10». I punti di vantaggio sul Savoia sono 7: margine rassicurante? «E’ un buon margine, ma attenzione a rilassarsi. Un attimo e sei aggiunto. Semmai è più difficile per il Savoia. Il Palermo può permettersi qualche passo falso, ma mi auguro che il cammino sia spedito».