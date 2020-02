Massimo Taibi, DS della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”, soffermandosi sul Palermo. La Reggina sta dominando in C: in prospettiva futura, come giudica l’attuale organico del Palermo? «Beh, servirà qualcosa, questo lo sanno bene Sagramola e Castagnini, due ottimi dirigenti. Io credo che il Palermo abbia un organico notevole anche in prospettiva Serie C: forse serviranno 3 o 4 giocatori di categoria, abituati a vincere, ma la base di partenza è importante».