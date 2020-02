L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla 24a giornata del girone I di Serie D. Il Marsala riparte dalla trasferta di Castrovillari. Chi ha reagito benissimo la settimana scorsa è stato il Licata, che ha messo fine alla mini serie negativa stravincendo in casa contro il Corigliano. I gialloblù hanno fatto cinquina e i tre punti hanno consentito alla squadra di Campanella di tornare ad un punto dalla zona play-off. Domani, però, c’è un esame severissimo in trasferta, visto che il Licata andrà a fare visita al Savoia. La vice capolista nelle ultime giornate ha perso un po’ di terreno dal Palermo (dal -3 della seconda di ritorno è passata al -7 di domenica scorsa) ed è chiaro che non può permettersi altri passi falsi. Il Licata, dal canto suo, è rinfrancato dall’ultima vittoria ed è anche consapevole che può fermare il Savoia. E se lo facesse sarebbe un bel regalo per il Palermo, che i gialloblù affronteranno fra l’altro nel prossimo turno. Oltre a Palermo-Biancavilla, domani è in programma soltanto un altro derby siciliano, ovvero quello fra il Troina e il Marina di Ragusa. Trasferta difficile per l’Fc Messina che s’è messa in testa di arrivare seconda. I giallorossi vanno a giocare sul campo del Giugliano, che ha costruito le sue fortune in casa. Al «San Filippo» l’Acr Messina reduce da un’altra settimana turbolenta. Il tecnico Karel Zeman s’è dimesso, la squadra è stata affidata a Pensabene, che è un grande conoscitore del campionato di Serie B e anche della piazza. Di sicuro domani contro la Cittanovese è vietato sbagliare, altrimenti c’è il rischio di scivolare ancora più in basso. In casa l’Acireale che, dopo aver battuto il San Tommaso, va a caccia del bis contro il Roccella. In programma anche Nola-Corigliano e Palmese-San Tommaso.