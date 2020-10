L’imprenditore italo-americano Joe Tacopina ha presentato un offerta al gruppo Sigi per l’acquisto del Catania. In realta sono 3 diverse offerte quelle presentate da Tacopina.

L’imprenditore ha parlato in conferenza stampa pochi istanti fa. Ecco alcune sue parole: «Noi abbiamo mandato la pec alla Sigi presentando un offerta di acquisizione alla società, con 3 diverse opzioni. I tifosi del Catania per me sono i numeri uno al mondo. Questo è il mio più grande progetto. Attendiamo una risposta nei prossimi due mesi. Vedo il Catania in Serie A come la nuova Atalanta».