“Sono meno preoccupato rispetto a marzo ma è necessario agire per contenere l’aumento dei contagi e scongiurare il lockdown”.

Ad affermarlo è il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che nel pomeriggio del 16 ottobre ha presentato il proprio piano per combattere il coronavirus nella regione:





Riduzione dei passeggeri sul trasporto pubblico locale

Didattica a distanza parziale per le superiori

Didattica a distanza per le università (tranne matricole e specializzandi)

Sospensione degli sport di contatto

Incremento dello smartworking

Divieto di consumo di bevande sul suolo pubblico dopo una certa ora

Maggiori controlli sulla movida

Valutazioni sulla presenza di tifosi in stadi e palazzetti