Dopo i primi 45′ minuti terminati sul punteggio di 1-1 con i gol di Ocampos ( ex Milan e Genoa) al 13′ su rigore per il Siviglia e Goreztka al 34′ per il Bayern Monaco, i secondi 45′ minuti hanno visto come protagonisti principalmente i bavaresi, i quali però non sono stati in grado di concretizzare le occasioni da gol avute.

Il match al termine dei minuti regolamentari termina in parità. Si va ai tempi supplementari.