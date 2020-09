L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della trasferta di Teramo per il Palermo. In caso di sciopero o meno, i rosanero non si faranno trovare impreparati – scrive il quotidiano -.

In Abruzzo volerà infatti la squadra Berretti con Boscaglia in panchina per evitare sorprese e penalizzazioni. Per vedere la prima squadra all’opera, bisognerà probabilmente attendere la prossima settimana. Oggi è atteso un annuncio ufficiale della Lega Pro.