Il direttore generale del Catanzaro, Diego Foresti, intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”, ha commentato così il trasferimento di Kanouté al Palermo: «Il ragazzo ha fatto di tutto per non restare a Catanzaro, voglio solo gente con la voglia di rimanere qui. Ha fatto il diavolo a quattro per andar via e lo abbiamo accontentato. Sono sempre contrario agli scioperi, noi andiamo a giocarci la partita a Potenza. Queste cose devono essere diffuse molto prima e non proclamare uno sciopero a cinque giorni dall’inizio del campionato. Con tutte le problematiche che abbiamo avuto adesso non sarebbe giusto scioperare. L’AIC se lo fa ha i suoi buoni motivi ma noi come Catanzaro andiamo a giocarci la nostra partita a Potenza».