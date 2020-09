Dopo un primo tempo concluso in vantaggio per 2-1 sul Bodo/Glimt, grazie alle reti di Calhanoglu e Colombo, il Milan nel secondo tempo non ha potuto permettersi grossi cali di concentrazione.

I rossoneri realizzano il 3-1 al 50′, ancora una volta grazie a Calhanoglu.

Al 55′, però, la squadra norvegese trova la rete del 3-2 grazie al gol di Hauge, accorciando così le distanze. Il Milan conserva il vantaggio fino allo scadere, ottenendo così il passaggio al turno eliminatorio finale, prima di accedere alla fase a gironi di Europa League.