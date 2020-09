Tra Aic e Lega Pro non si è trovato l’accordo per l’allargamento delle liste da 22 a 25 giocatori, oltre il minutaggio obbligatorio relativi ai giovani per accedere ai contributi. Questo porterà i calciatori a scioperare per il weekend del 26 e 27 settembre, con la FIGC che è anche pronta ad intervenire e addirittura rinviare la prima giornata (CLICCA QUI).

Da parte della Lega Pro, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non c’è stata una vera e propria chiusura, perché durante l’incontro con i rappresentati dell’AIC avrebbe avanzato la proposta di modificare le liste da 22 a 23 giocatori, più il 2001 e il giovane di categoria. In questo modo si arriverebbe comunque a 25, ma non è questa la soluzione gradita dai calciatori, che dunque non andranno in campo.