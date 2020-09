Non c’è l’accordo tra Aic e Lega Pro per l’allargamento delle liste da 22 a 25 giocatori. Nella giornata di oggi si è tenuta una lunga riunione che ha visto partecipare anche i rappresentati delle squadre di Lega Pro, ma la discussione è stata vana e la Figc, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, starebbe pensando ad una scelta clamorosa, cioè rinviare la prima giornata di campionato.

L’Aic, oltre l’allargamento delle liste da 22 a 25 giocatori, chiedeva di far diminuire il minutaggio, al momento di 270′, per i giovani che permetterebbe alle società di accedere ai contributi. L’accordo non si è trovato e quindi i calciatori delle squadre di Lega Pro, dal Girone A al Girone C, sciopereranno per la prima giornata di campionato.

Il Palermo, visto che la Lega Pro ha già annunciato che chi non si presenterà perderà 3-0 a tavolino, si è già mosso e ha fatto effettuare i tamponi ai calciatori della Beretti che in caso di necessità potrebbero scendere in campo contro il Teramo. Questo comunque potrebbe essere vano perché, come detto prima, la Figc potrebbe rinviare la prima giornata di campionato.